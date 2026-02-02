L'Inter si è ritrovata questa mattina, al centro sportivo di Appiano Gentile, per il classico allenamento di scarico dopo il match vinto ieri sera a Cremona. Il focus dei nerazzurri ora va sulla gara di Coppa Italia contro il Torino, in programma mercoledì, quando Cristian Chivu dovrà a fare a meno degli infortunati Denzel Dumfries, Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella. Stando a Sky Sport, l'obiettivo dello staff è rimettere a disposizione del tecnico i due centrocampisti tra Sassuolo e Juve, con la speranza di anticipare il rientro di uno dei due per la sfida di domenica prossima.