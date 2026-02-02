L'agente Giuseppe Riso ha parlato anche ai microfoni di TMW Radio a ridosso della chiusura del calciomercato invernale. Soffermandosi anche sulla mancata partenza di Davide Frattesi, che rimarrà quindi a disposizione di Cristian Chivu all'Inter: "Davide vuole giocare di più come tutti i giocatori importanti, ma l'Inter non ha mai veramente aperto alle cessione, anche se c'è stato qualcosa con il Nottingham. I rapporti con l'Inter comunque sono buoni e lui è felice di rimanere. E non ve lo dico perché lo devo dire, ma perché è vero".

Sezione: Focus / Data: Lun 02 febbraio 2026 alle 19:57
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
