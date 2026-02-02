Grazie alla vittoria dello Scudetto nella stagione scorsa, Antonio Conte ha conquistato la 34esima edizione della 'Panchina d'Oro' per la Serie A, succedendo a Simone Inzaghi che aveva trionfato per la stagione 2023/24. Al secondo posto Gian Piero Gasperini, mentre al terzo si posizione Cesc Fabregas. "Un orgoglio ricevere questo riconoscimento da parte di chi fa questo lavoro ogni giorno. Voglio condividerlo con il mio club", le parole dell'allenatore salentino che ha ottenuto ben 20 voti.

Per quanto concerne la Serie B, il riconoscimento è stato assegnato a Giovanni Stroppa, mentre per la Serie A Femminile ha vinto Massimiliano Canzi. Premio speciale per Enzo Maresca, vincitore del Mondiale per Club con il Chelsea

La cerimonia si è svolta oggi il Centro Tecnico Federale di Coverciano.