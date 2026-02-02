Condizionale d'obbligo, ma il mercato dell'Inter, a ormai pochissime ore dal gong, sembra proprio terminato. Ausilio e Marotta continuano sulla loro strada. Niente da fare neppure per Diaby, per il quale si è tentato un affondo in extremis. "L'offerta inoltrata all'Al-Ittihad per il prestito con diritto di riscatto fino a dicembre (che diventerebbe obbligo al raggiungimento di determinate presenze) è ancora sul tavolo del club saudita. PIF ha registrato anche l'insistenza del giocatore e dovrà decidere nel giro di poche ore se dare il via libera oppure se tenerlo contro la sua volontà", scrive oggi il Corsport, fisiologicamente in ritardo rispetto agli ultimi aggiornamenti.

Luis Henrique è in crescita, Darmian è tornato: l'Inter pensa di potersela cavare così nell'immediato. "Chivu incrocia le dita e spera di riavere a disposizione prima possibile Dumfries, blindato fino a fine stagione proprio dal presidente nerazzurro, che ha etichettato la telefonata del Liverpool come «al limite della correttezza, fatta anche in modo improvvido, che non fa altro che destabilizzare». L’addio sembra però soltanto rinviato", si legge. E allora per giugno occhio a Norton-Cuffy, il profilo individuato in viale della Liberazione per sostituirlo con caratteristiche abbastanza sovrapponibili". Tutto fermo anche sul fronte Perisic.

Frattesi resta, considerando che il Liverpool ha chiuso la porta per Jones che era disposto a trasferirsi a Milano. "Il contratto in scadenza nel 2027 rende impossibile l’ipotesi del prestito con diritto".