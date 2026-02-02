All'indomani dell'episodio vergognoso dello Zini, dove all'inizio della ripresa di Cremonese-Inter Emil Audero è stato colpito da un petardo lanciato dal settore ospiti occupato dai tifosi nerazzurri, il club grigiorosso ha diramato un comunicato sulla vicenda: "La sportività è uno dei valori fondanti del nostro Club - la premessa del messaggio -. Siamo orgogliosi di quanto dimostrato ieri da Emil Audero che, seppur scosso dall'accaduto, ha deciso di proseguire e difendere i nostri pali con grande professionalità e senso di responsabilità. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno espresso a Emil vicinanza e affetto dimostrando, ancora una volta, che a vincere è sempre lo sport".