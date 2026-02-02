L’Inter domina la scena a Cremona mettendo in campo energie e idee. Il dinamismo dei nerazzurri e la superiorità tecnica non lasciano scampo alla squadra di Nicola, che solo nel finale prova a incidere nella gara alzando il baricentro.

L’Inter é forza e dinamismo, elettricità e idee al servizio del compagno. Zielinski in cabina di regia indossa il suo abito migliore, palleggiando con cura e facendosi trovare sempre vicino al compagno con la palla per lo scarico. L’Inter gira perché gira il polacco, che si abbassa anche sulla linea a 3 per costruire. Mentre lui si abbassa, Frattesi allunga la squadra con corse a perdifiato ad occupare l’area di rigore avversaria o tentare l’inserimento sulla destra.

Contestualmente lo spazio lasciato libero dal 16 viene occupato da Lautaro Martinez, vero e proprio trequartista che lega il gioco e velocizza la manovra a due tocchi, con precisione e tempismo perfetti. Il Toro è anche bravo ad attaccare gli spazi alle spalle di Pio Esposito quando il gigante con la 94 protegge palla e attira su di sé il raddoppio di marcatura dei difensori della Cremonese. Sulla catena di sinistra Sucic, Dimarco e Bastoni si muovono all’unisono occupando lo spazio lasciato libero dal compagno e formando triangolazioni precise.

La Cremonese sceglie di difendere in blocco basso, isolando poi Vardy e Bonazzoli in verticale per tentare di ripartire in 2 contro 2 a campo aperto. Ma i padroni di casa faticano ad alzare il baricentro e l’asse tra i due attaccanti, con Bonazzoli dietro a lanciare l’inglese, non funziona come provato in allenamento. Grassi prova a mettere ordine a centrocampo ma é molto più impegnato ad alzarsi in pressione su Zielinski piuttosto che a impostare. L’Inter ha il dominio del gioco e con il baricentro sempre molto alto e la linea dei difensori quasi a centrocampo, schiaccia la Cremonese negli ultimi 30 metri. Con uno-due veloci, cambi di gioco e inserimenti la squadra di Chivu sembra una macchina perfetta dove ogni ingranaggio funziona a meraviglia. Solo nel finale Vardy e compagni provano a impensierire l’Inter alzando il pressing e risultando più combattivi sulle seconde palle. Ma i nerazzurri gestiscono bene e portano a casa 3 punti d’oro.