Dopo le visite mediche effettuate quest'oggi, è arrivata la firma sul contratto depositato in Lega Serie A: Branimir Mlacic è un nuovo giocatore dell'Udinese. Il difensore classe 2007, inseguito a lungo dall'Inter che aveva messo le mani sul giocatore salvo poi abbandonare la pista dopo alcune vicissitudini, si trasferisce in Friuli a titolo definitivo dall'Hajduk Spalato.

Di lui ha parlato il direttore tecnico dell'Udinese Gianluca Nani ai microfoni di Sky Sport prima dell'inizio della partita contro la Roma: "Per me è un grande talento, in poche partite che ha fatto ha già attirato l'attenzione di tanta gente. Ora bisogna dargli tempo, non mettergli pressione, farlo lavorare e raccogliere i frutti del suo lavoro con lui