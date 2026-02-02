Poche questioni arbitrali in Cremonese-Inter con direzione di Massa. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, al 31' manca un giallo a Folino che va dritto su Sucic. Esposito chiede calcio di rigore al 41', ma è lui a commettere fallo secondo la rosea.

"Dal 48’22” al 51’15” partita bloccata causa petardo - si legge -. Al 18’ st, giusto giallo a Ceccherini su Bisseck come quello a Baschirotto su Thuram: il colpo coi tacchetti sulla coscia dell’attaccante non è violento, altrimenti…".

Sezione: Rassegna / Data: Lun 02 febbraio 2026 alle 10:48 / Fonte: Gazzetta dello Sport
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
