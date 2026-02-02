Marziani e UFO. Il racconto del prima, durante e dopo di Cremonese-Inter si è sviluppato tra la definizione dei nerazzurri venuti da Marte data da Davide Nicola e la dichiarazione di Beppe Marotta che a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida dello 'Zini' ha chiuso un mercato invernale che non si è mai realmente aperto per la prima squadra. Gli oggetti o, meglio, i nuovi acquisti mai identificati ad Appiano Gentile sono rimasti volanti nel mondo ideale dei tifosi, illusi dai rumors e poi puntualmente delusi dai fatti di trattative imbastite senza convinzione. E così le famose richieste di Cristian Chivu sono rimaste inevase, tanto che - ironia della sorte - il tecnico romeno ha dovuto fare ancora affidamento su Luis Henrique, titolare per la seconda volta di fila dopo la bocciatura col Pisa, e pure su Davide Frattesi, dato per partente praticamente da un mese. Scelte obbligate, sia per la penuria di risorse sulla destra che per le due defezioni a centrocampo. Senza Joao Cancelo, Curtis Jones, Moussa Diaby e Ivan Perisic, aggiunti alla rosa solo a livello mediatico, l’Inter sembra comunque una creatura aliena in questa Serie A, pur dovendo rinunciare a gente come Denzel Dumfries, Hakan Calhanoglu, Nicolò Barella e Carlos Augusto, tutti in infermeria per infortuni più o meno seri. Lo status raggiunto dall’Inter in Italia negli ultimi anni rende minuscole le cosiddette provinciali, ridotte a fare solo fase difensiva per il 90% del tempo. Non fa eccezione la Cremo che ha una sola arma offensiva a sua disposizione: verticalizzazione immediata per Jamie Vardy, lasciato in uno contro uno con Manuel Akanji, dopo il recupero palla. Non aiuta la strategia dei grigiorossi il fatto di subire gol nella ‘zona Inter’, cioè attorno al quarto d’ora di gioco, con l’aggravante di raccogliere la palla in rete su una palla inattiva. Federico Dimarco dipinge il cross in area per la capocciata di Lautaro Martinez che eguaglia Alessandro Altobelli al quarto posto nella classifica dei bomber all time in Serie A del Biscione con 128 gol fatti. L’1-0 genera una reazione degli ospiti che quasi copiano gli avversari con un’azione dalla bandierina che Federico Ceccherini non converte nel punto del pari perché la mira è pessima. E’ il primo fuoriprogramma in un copione inizialmente scritto solo con caratteri nerazzurri. Aumentano con il passare dei minuti le percentuali del possesso palla, il numero dei corner, ma in contropiede i padroni di casa danno l’impressione di poter pungere. La fase di riaggressione feroce dell’Inter è interpretata fin troppo alla lettera da Yann Bisseck che, bucando l’intervento addirittura sulla trequarti, spalanca la profondità al duo Bonazzoli-Vardy che per una questione di imprecisione tecnica butta via la possibilità di vedere occhi negli occhi Yann Sommer, pronto in uscita come lo era stato a Dortmund. La Cremonese torna a trincerarsi nella sua metà campo con un pugno di mosche e, senza preavviso, si ritrova sotto 2-0 per effetto del tiro balisticamente bellissimo di Piotr Zielinski su cui Emil Audero poteva fare certamente meglio. Oltre all’imponente mole di gioco, l’Inter mette sul piatto due giocate nei momenti decisivi del primo tempo per spegnere le già flebili speranze dell’avversario. Che prova a rispondere con le armi del nemico: il tiro dalla distanza dell’ex Federico Bonazzoli è carico d’effetto ma non può sorprendere Yann Sommer.
La ripresa comincia con una scena vergognosa che non ha nulla a che fare col calcio: Emil Audero cade a terra dopo lo scoppio di un petardo piovuto nell’area di rigore dal settore ospiti. L’arbitro Davide Massa sospende la partita per qualche minuto, mentre la rabbia e l’incredulità per l’accaduto in casa Inter si leggono sui volti di dirigenti, capitano e di tutti gli altri giocatori. Per fortuna, l’ex della partita si riprende quasi immediatamente e così lo show può continuare. Il resto sarà materiale per il Giudice sportivo. Tornando al campo, dopo questo momento di choc, è la Cremonese a ripartire meglio, con Alessio Zerbin che fa giusto il solletico a Sommer con un tiro centralissimo. Non succede granché in tutto il secondo tempo, resta giusto da annotare la staffetta ordinata da Chivu che opta per un triplo cambio: Davide Frattesi, Luis Henrique e Francesco Pio Esposito lasciano il testimone a Henrikh Mkhitaryan, Matteo Darmian e Marcus Thuram all'ora di gioco. Le contromosse di Nicola arrivano subito: Faye e, soprattutto, Milan Djuric dentro al posto di Ceccherini e Bonazzoli. Entrano successivamente anche Ange-Yoan Bonny ed Andy Diouf tra i nerazzurri, Floriani Mussolini per la Cremonese. Cambiando l’ordine degli addendi, il risultato non cambia. Anche se il brivido più grande di tutta la serata gli ospiti lo corrono all’85esimo: dopo un flipper in area, Zerbin calcia a colpo sicuro colpendo in pieno il palo. Sulla respinta, dopo un’azione rugbistica, è Sommer a uscirne vincitore con coraggio per accantonare almeno per un po' le critiche. Il finale orgoglioso della Cremonese che crea un minimo di fastidio all’Inter non piace a Chivu che, a un certo punto, calcia via un pallone per manifestare la sua insoddisfazione per la gestione degli ultimi minuti. Un gesto che racchiude il senso di una stagione: guai ad abbassare la guardia pensando che la vittoria sia un diritto acquisito per manifesta superiorità.
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 09:10 Pagelle CdS - Dimarco risorsa inesauribile, Zielinski a suo agio
- 08:56 Pagelle GdS - Lautaro il migliore, Luis Henrique convince, Frattesi fuori quadro
- 08:42 GdS - Audero con stile: risultato omologato perché lo svolgimento del match non è stato condizionato. Ecco cosa rischiano l'Inter e i suoi tifosi
- 08:28 GdS - Jones e Diaby stoppati, Frattesi non si muove: chiuso il mercato dell'Inter
- 08:14 GdS - Troppo forte l'Inter e molto sportivo Emil Audero. Che differenza con la Cremonese
- 08:00 Marziani e UFO a Cremona: un’Inter 'aliena' nel mercato si conferma prima con i soliti noti. E Chivu manda un messaggio
- 00:10 Muro di PIF, Diaby non si muove dall'Al Ittihad. A vuoto l'ultimo tentativo dell'Inter
- 00:00 L'Inter di Chivu, non l'Inter di Oaktree. Primi in campo e ultimi sul mercato
- 23:55 Il pronostico di Trevisani prima di Bodo/Glimt-Inter: "Nerazzurri agli ottavi di Champions, chance al 70%"
- 23:47 GdS - Cremonese-Inter prosegue in stazione, tensioni tra ultras e polizia
- 23:40 Como, Fabregas: "Non siamo al livello di Inter e Milan, ma stiamo facendo un percorso"
- 23:39 Spalletti: "Icardi gran calciatore, ma all'Inter ha creato situazioni particolari. Non lo vogliamo alla Juve"
- 23:25 Corsera - Individuato il tifoso che ha lanciato il petardo: è un cane sciolto. Perse alcune dita, sarà arrestato
- 23:10 Torino, Baroni: "Simeone e gli altri indisponibili oggi non ci saranno con l'Inter, non voglio rischiare"
- 22:56 Torino, Adams pensa già all'Inter: "Spero che la vittoria di oggi rappresenti un nuovo inizio"
- 22:42 La Juventus vince in grande stile a Parma: poker bianconero al Tardini, doppietta di Bremer
- 22:27 Si chiude la telenovela Lookman, accordo totale con l'Atletico Madrid dopo la trattativa estiva con l'Inter
- 22:14 Romano: "Perisic bloccato, l'Inter ci riprova per Diaby. Il Liverpool blinda Jones, Frattesi resta a Milano"
- 22:11 fcinLancio del petardo, il colpevole sarebbe esterno alla Curva Nord
- 22:00 videoCremonese-Inter 0-2, Tramontana: "Bella vittoria. Sul mercato che dobbiamo dire? Chivu ha fatto..."
- 21:58 Torino, Cairo: "Mercoledì gara importante con l'Inter. La contestazione? Mi dispiace molto"
- 21:43 I tifosi del Bodø/Glimt invadono le agenzie viaggi: tutti vogliono essere a Milano il 24 febbraio
- 21:30 Gazzetta di Modena - Massolin, ecco perché il Modena ha detto sì all'Inter e no all'Udinese
- 21:15 Cremonese-Inter, la moviola - Serata tranquilla per Massa: nessun episodio dubbio, prestazione convincente
- 21:00 Chivu in conferenza: "Nel secondo tempo abbiamo pagato il contesto, mi prendo di buono la maturità raggiunta"
- 20:52 Cremonese, Nicola in conferenza: "Prestazione importante ma dobbiamo migliorare in alcune situazioni"
- 20:50 Bastoni in conferenza: "Non è stata la miglior Inter sul piano qualitativo. Eravamo preoccupati per la salute di Audero"
- 20:47 Chivu a ITV: "Non vogliamo che la squadra si abitui ai ritmi bassi. Onoreremo tutte le competizioni"
- 20:46 Chivu a DAZN: "All'Inter siamo sempre sotto esame. Audero? Sono d'accordo con Marotta"
- 20:40 Bastoni a DAZN: "Non è stata la migliore Inter, ma servono anche vittorie così". Poi spiega l'indole nerazzurra
- 20:38 Chivu a Sky: "Non vedo l'ora che finisca questo mercato. Frattesi è dell'Inter e ci fidiamo delle sue qualità"
- 20:35 Bastoni a ITV: "Ora entriamo nella fase clou della stagione, abbiamo in testa i nostri obiettivi"
- 20:30 Cremonese, Nicola a DAZN: "Inter fortissima, mi è piaciuto lo spirito. Audero si è dimostrato un uomo"
- 20:28 Cremonese, Zerbin in conferenza: "Abbiamo avuto le nostre occasioni ma loro non a caso sono primi"
- 20:27 Bastoni a Sky: "Soddisfatto di questa vittoria. Mancano gli scontri diretti ma ci arriveremo"
- 20:25 Cremonese, Nicola a Sky: "Se ci siamo consegnati all'Inter all'inizio? Esagerato. Audero, non voglio commentare l'episodio"
- 20:22 Marotta: "Stigmatizziamo e condanniamo quanto successo. Gesto che non c'entra nulla con i valori dell'Inter"
- 20:16 Petardo contro Audero, la condanna di Marotta: "Gesto insulso per l'antisportività. Situazione mai vissuta"
- 20:13 Lautaro a Sky: "Il gol è per mia figlia. Noi padroni del campionato? Manca ancora tanto"
- 20:12 Zielinski a Sky: "Audero mi ha detto che era difficile prendere il mio tiro. Bravo Sommer su Bonazzoli"
- 20:09 Lautaro a Player of the Match: "La vittoria è un messaggio per noi. Audero? Cose che non devono accadere, chiediamo scusa"
- 20:08 Zielinski a DAZN: "Spero di fare più gol che a Napoli, l'importante però è la vittoria dell'Inter"
- 20:08 Cremonese-Inter, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 20:05 Cremonese-Inter, Fischio Finale - Lautaro e Zielinski segnano, poi i nerazzurri conservano. E allungano ancora in vetta
- 20:04 Cremonese-Inter, le pagelle - Sucic fa correre il tassametro, Akanji con disinvoltura. Esposito per la squadra
- 20:02 Minimo sforzo, massimo risultato: Lautaro e Zielinski gol, poi risparmio energetico e Cremonese battuta 2-0
- 19:55 Rivivi la diretta! Il POST PARTITA di CREMONESE-INTER: ANALISI e PAGELLE. COLLEGAMENTO dallo STADIO
- 17:38 Marotta a DAZN: "I tempi per il rientro di Dumfries. Frattesi importante per noi, Massolin è un investimento"
- 17:38 Cremonese, Ceccherini a Sky: "Inter squadra da battere in campionato, dovremo essere corti e aggressivi"
- 17:38 Zielinski a Sky Sport: "Più gioco e più sono felice. Vogliamo vincere più partite possibili"
- 17:35 Cremonese, Ceccherini a DAZN: "Inter grandissima squadra. Ecco cosa dovremo fare per batterli"
- 17:30 Zielinski a DAZN: "Sto bene, senza Chivu e i compagni sarebbe stato difficile tornare ai miei livelli"
- 17:30 Giacchetta a DAZN: "Fare la Cremonese e giocare a questi livelli significa soffrire"
- 17:28 Marotta a Sky: "Mercato Inter chiuso, per Diaby non c'erano i presupposti. Dumfries-Liverpool? Telefonate improvvide"
- 17:20 Cremonese, Giacchetta a Sky: "Con l'Inter non è sicuramente semplice, non abbiamo tantissimo da perdere"
- 17:14 Altro successo per l'Inter Women: 1-0 in trasferta contro la Ternana
- 17:14 Zielinski a ITV: "In Serie A non si può sottovalutare nessuno, serve essere la nostra miglior versione"
- 17:00 Carnesecchi eroe: il portiere dell'Atalanta chiude la porta al Como, la Dea fa 0-0 dopo una gara in 10
- 16:45 A Piacenza incontro con gli Inter Club di Cremona, Lodi e dell'Emilia. I due Martinez al Meet&Greet
- 16:30 Sky - Chivu scioglie le riserve di formazione per la Cremonese: Frattesi in campo dall'inizio
- 16:15 videoL'Inter torna a Cremona dopo tre anni: Lautaro mattatore con una doppietta nell'ultimo precedente
- 16:00 Romano: "Diaby, l'Inter in mattinata ha migliorato l'offerta ma la formula non cambia. Si aspetta la risposta di PIF"
- 15:45 L'Équipe - Al-Hilal, il regalo per Inzaghi è Benzema? Per l'ex Real Madrid sondaggi anche della Juve
- 15:30 Cremonese-Inter, il fratello di Bastoni: "Finta trasferta, l'unica vera partita in cui ci sentiamo un po' in casa"
- 15:15 Sky - Juve, tentativo clamoroso per Icardi: operazione complessa con il Galatasaray. Spalletti...
- 15:00 Ternana-Inter Women, III atto: le scelte ufficiali di formazione di Gianpiero Piovani
- 14:45 Lookman verso l'Atletico Madrid, Percassi conferma: "Accordo verbale raggiunto, siamo soddisfatti"
- 14:30 Il Torino torna a respirare dopo 4 sconfitte di fila in campionato: basta Che Adams per battere il Lecce
- 14:22 PSV, il dg Brands chiude la telenovela Inter-Perisic: "Resta e basta. È stato contattato, va così di questi tempi"
- 14:15 Besiktas, Yalcin: "Asllani giocatore importante. L'espulsione? Non ne aveva mai presa una prima, è il calcio"