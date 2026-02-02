Per Daniele Adani, l'uomo copertina dell'Inter è Cristian Chivu. "Lautaro ha giocato alla fine a Dortmund, eppure l'Inter ha vinto fuori casa laddove in Champions non vinceva nessuno da tanti anni. Su 23 partite, 1 pareggio, 4 sconfitte e 18 vittorie. L'Inter è prima con margine perché ha una rosa completa, ma l'allenatore ottiene tutto da tutti sempre", afferma l'ex difensore a La Domenica Sportiva.

"Lautaro è quello che ti può dare di più e non risparmia uno sforzo, ma quando è stato fuori un mese e mezzo Thuram sono nati Esposito e Bonny. Non hai Calhanoglu e viene fuori forse il miglior Zielinski - afferma ancora Adani -. Far girare l'Inter non è facile. Chivu arriva in una grande squadra e la sente sua da subito, rinnova motivazioni, risultati, prestazioni, collettive e singole. Deve andare lui sulla copertina. Ora in Europa avrà lo spareggio. L'Inter si è guadagnata il rispetto con le due finali di Champions degli ultimi anni, ma come status per me non è tra le prime otto, perché ci sono cinque inglesi e hai ancora Barcellona, Real Madrid, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain".

Adani interviene anche sulla questione del petardo a pochi metri da Audero. "Al di là delle squalifiche, a quanto si va vicini al dramma per il ragazzo in porta? Ci rimetti la salute, sta facendo il suo lavoro..."