Finisce, seppur momentaneamente, l'esperienza di Nikée Dianá van Dijk nell'Inter Women di Gianpiero Piovani: l’attaccante classe 2003, ha infatti comunicato il club nerazzurro, si trasferisce all’Hoffenheim a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026. Così Eva Virsinger, coach del club tedesco, accoglie la sua nuova giocatrice: "Nonostante la giovane età, Nikee vanta già una vasta esperienza internazionale. È una minaccia in porta, ha velocità e un buon fisico. Completerà il nostro attacco dopo la partenza di Melissa Kössler. Sono molto contenta che siamo riusciti a rafforzare nuovamente il nostro attacco poco prima della chiusura del mercato invernale".

Queste invece le parole dell'attaccante neerlandese: "Sono molto felice di indossare la maglia del TSG da ora in poi. I colloqui con la dirigenza sono stati molto piacevoli fin dall'inizio e mi hanno dato la sensazione che l'Hoffenheim sia un club perfetto! Non vedo l'ora di conoscere la squadra, di rivedere Wiëlle, Jill e Valesca e di scendere in campo con loro!".