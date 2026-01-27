Nuovo innesto per l'Inter femminile, che annuncia l'arrivo di Annika Paz, attaccante argentina del 2008 che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. Ha debuttato da professionista nel 2024 segnando la prima rete col Belgrano ed è stata capitana dell'U17 della Seleccion.

Nel 2025 l'esordio in nazionale maggiore contro l'Uruguay, segnando 13' dopo il suo ingresso. A 15 anni è diventata la più giovane marcatrice della storia della nazionale femminile sudamericana e il 7 febbraio inizierà l'avventura in Paraguay al Sudamericano Sub 20, contro l'Ecuador.

Da notare come sul profilo Instagram dell'Inter si siano già scatenati i tifosi nerazzurri che "chiedono" l'arrivo di un altro Paz, quello del Como, per la maschile.