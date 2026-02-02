C'è un identikit più dettagliato del colpevole del lancio del petardo che ieri ha colpito il portiere della Cremonese Emil Audero nel corso della gara contro l'Inter. Secondo l'emittente pugliese Antenna Sud, si tratta di un uomo di 40 anni, residente a Cesena ma nato a Molfetta, in provincia di Bari e iscritto all’Inter Club San Marino. Il quarantenne, indicato come il principale sospettato del gesto, in passato era stato tesserato con l’Inter Club Forlì, dal quale era stato allontanato dopo alcuni episodi ritenuti non compatibili con lo spirito associativo.