Le pagelle di Tuttosport riguardanti Cremonese-Inter partono dalla sufficienza per Sommer, attento su Grassi e Zerbin. Voto 6 anche a Bisseck, pur richiamato da Chivu. Doppio 6,5 ad Akanji (che vince il duello con Vardy) e Bastoni.

A centrocampo 6,5 anche a Luis Henrique la cui crescita sembra evidente. Solo 5,5 a Frattesi: la testa è piena di pensieri. Voto 7 a Zielinski, governatore del centrocampo e anche realizzatore, mentre Sucic si ferma al 6. Pagella da 6,5 per Dimarco, tra i più ispirati.

Davanti 6 a Esposito, sufficiente anche se non impensierisce mai Audero, mentre Lautaro è da 7,5: oltre al gol, una grande naturalezza nello svariare su tutto il fronte offensivo. Dalla panchina 6 a Darmian, Mkhitaryan e Thuram, ng a Bonny e Diouf. Chivu da 6,5: l'Inter è ingiocabile per le piccole. Nella Cremonese 4,5 ad Audero, un solo 6 tra i titolari (a Zerbin).