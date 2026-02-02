Ultimo giorno di mercato ma nonostante le parole di Beppe Marotta di ieri sera l'Inter non vuole mettere ancora un punto definitivo alla propria finestra invernale. Nello specifico, come reso noto da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, stamattina presto il club nerazzurro ha contattato il PSV Eindhoven provando a sbloccare il trasferimento di Ivan Perisic, ottenendo ancora una volta un rifiuto a liberare il croato.

Nessuna risposta, neanche un rifiuto, dall'Arabia per Moussa Diaby dopo l'approccio nerazzurro di ieri per provare a capire se ci fossero margini per proseguire una trattativa.

Data: Lun 02 febbraio 2026 alle 15:17
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
