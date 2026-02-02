Mario Tacchinardi, allenatore della Pergolettese, ha commentato così il pareggio ottenuto sabato a Novara contro l'Inter Under 23: "Credo che il pareggio sia il risultato giusto, entrambe hanno avuto belle occasioni. Noi forse abbiamo qualche rammarico in più perché siamo passati in vantaggio e con un po' di attenzione in più potevamo evitare il gol. Ma sono contento della prestazione, ho visto una squadra che non è mai uscita dalla partita nonostante le difficoltà e le qualità degli avversari e questo è importante. Abbiamo cercato di mettere in difficoltà l'Inter e lo abbiamo fatto bene, faccio i complimenti ai ragazzi", le sue parole al sito ufficiale del club cremasco.
Sono stati bravi i tuoi ragazzi a limitare una squadra così ricca di talento?
"Essendo così giovani, magari un filo di motivazione in meno in confronto a sfide come quelle con Lecco e Vicenza lo possono mettere. Nonostante ciò ci hanno impensieriti però i miei ragazzi sono stati bravi a metterli in difficoltà. Loro sono una squadra di talento, bravi noi a cercare di limitarli".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
