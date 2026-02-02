L'Inter di Cristian Chivu, archiviata la trasferta vittoriosa di Cremona, è pronta a tornare in azione mercoledì sera a Monza per i quarti di finale di Coppa Italia.

Inter-Torino si disputerà mercoledì 4 febbraio alle ore 21 allo U-Power Stadium e verrà trasmessa in diretta in chiaro sui canali Mediaset (Italia 1).

Su Infinity la possibilità di seguirla attraverso l'app dedicata o su mediasetplay.mediaset.it/. Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime in attesa del fischio d'inizio della sfida. 

Sezione: News / Data: Lun 02 febbraio 2026 alle 18:00
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
