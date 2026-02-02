Per un po', l'Inter ha cullato il sogno di riportarlo a Milano, dove sarebbe tornato di corsa. Un ricongiungimento che però si è scontrato di fronte alla ferrea volontà del PSV Eindhoven di trattenerlo. E così, a Ivan Perisic non rimane altro che salutare i fan di una pagina social dedicata ai nerazzurri, dove, rispondendo ad un post di auguri per i suoi 37 anni con annesso rammarico per un desiderio sfumato di rivederlo in nerazzurro, lascia questo messaggio: "Grazie di cuore, vi auguro il meglio" corredato da tre emoticon a forma di coppa.