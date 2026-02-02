Nuovo 'no' dell'Inter alla Lazio, che nelle ultime ore ha fatto un nuovo tentativo per ingaggiare Davide Frattesi proprio poco prima del gong che sancirà la fine del mercato invernale 2026.  Stando a Sky Sport, il club di Viale della Liberazione ha rifiutato un’offerta dei capitolini da 30 milioni di euro sulla base di un prestito con obbligo condizionato. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 02 febbraio 2026 alle 12:40
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Mattia Zangari
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
