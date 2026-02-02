Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha espresso anche ai microfoni di Rai Radio 1 la posizione dell'Inter rispetto al fatto vergognoso accaduto ieri sera, allo Zini di Cremona, all'inizio della ripresa di Cremonese-Inter, quando un tifoso dal settore ospiti ha lanciato un petardo in campo che ha stordito Emil Audero: "La società condanna e stigmatizza un gesto assolutamente insulso. Io credo che la maggior parte o la totalità dei nostri tifosi dissenta da questo, sono sicuro che i colpevoli saranno identificati", le parole del dirigente nerazzurro.