Dopo il comunicato pubblicato sui social in giornata dal suo sodalizio, Andrea Tamagnini, presidente dell’Inter Club San Marino, è tornato a parlare ai microfoni di MOWMag dell'episodio del tifoso aderente al proprio club reo di aver lanciato il petardo che ha lasciato per terra stordito il portiere della Cremonese Emil Audero.
Chi è l’autore di un gesto così pericoloso?
“Un uomo di 40 anni, non un ragazzino. Non ci aveva mai dato problemi”.
Chi ha lanciato il petardo ad Audero e chi ha perso le dita sono la stessa persona?
"Non posso confermarlo con assoluta certezza. Quello che so è che a uno dei nostri sono saltate le dita perché aveva una bomba a carta in mano. È stato un gesto stupido, senza dubbio. Ritengo plausibile che siano la stessa persona, ma non posso dirlo con massima sicurezza".
La zona in cui è partita la rissa dopo il primo lancio e quella in cui è avvenuto il secondo scoppio sembrano diverse.
"Sì, mi rendo conto che ci siano cose da chiarire. So che può sembrare una scusa, ma è la verità: in quel momento non ero lì. Ho sentito il botto, sono tornato nel settore e Audero era già a terra. Poi c'è stata una seconda esplosione e mi sono venuti a chiamare dicendo che a uno dei nostri soci era scoppiata una bomba a carta in mano".
La Nord è stata veloce nel parlare con le forze dell’ordine per facilitare l'identificazione di questa persona.
"Ho chiesto io ai ragazzi della curva di lasciar fare a me. Sapevo che era stato uno dei nostri. Sono stato chiaro con la Digos nel dire che nessuno della Nord era coinvolto. Non aveva senso criminalizzare la curva per un gesto così stupido di un singolo individuo".
Gli ultras hanno subito detto che era stato qualcuno di un Inter Club.
"Come presidente del Club era mia responsabilità. L’ho fatto presente ai membri della curva e agli agenti".
Ora si attende la decisione dell’Osservatorio. Il rischio è uno stadio vuoto contro la Juventus.
"Stamattina ho sentito alcuni membri della curva. Ho cercato di tutelarli in tutti i modi. Loro non c’entrano niente. C’è un regolamento e un istituto che stabilisce le sanzioni. Probabilmente la vendita dei biglietti per la trasferta a Reggio Emilia (l'Inter giocherà domenica prossima contro il Sassuolo, ndr) rimarrà bloccata. Su questo, purtroppo, non posso farci nulla".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - News
Altre notizie
- 23:25 Primavera 1, gli orari di 25esima e 26esima giornata: col Frosinone in campo venerdì alle 15
- 23:11 Ancora Catellani su Massolin: "Ricorda a tratti Ilicic, a tratti Rabiot. Con lui abbiamo visto oltre"
- 22:57 Ivan Perisic risponde agli auguri di compleanno di una fan page interista: "Grazie, vi auguro il meglio"
- 22:43 Serata negativa per la Roma: l’Udinese festeggia con Ekkelenkamp, giallorossi fuori dalla zona Champions
- 22:29 Piovani: "Con la Ternana vittoria pesante. Siamo una grande squadra e sono felice per questo"
- 22:15 Si è spento a 39 anni Nicolas Giani: prodotto del vivaio Inter, poi tante avventure tra Serie B e C
- 22:01 Tamagnini, pres. IC San Marino: "Petardo contro Audero, ora non criminalizziamo la Curva Nord"
- 21:48 Modena, Catellani: "La cessione di Massolin all'Inter ci riempie d'orgoglio. Si confronterà con un ambiente importante"
- 21:34 UFFICIALE - Arriva in Italia Branimir Mlacic: va all'Udinese. Nani: "Abbiamo preso un grande talento"
- 21:20 L'ag. di Massolin: "Inter il più grande club al mondo, per Yanis il progetto giusto. In rosa non c'è uno come lui"
- 21:07 Antenna Sud - Petardo contro Audero in Cremonese-Inter, ricostruito l'identikit del colpevole
- 20:54 Carnevali: "L'Inter ha chiesto informazioni su Muharemovic. Lo apprezzano anche tanti club stranieri"
- 20:39 UFFICIALE - Van Dijk saluta l'Inter e va in prestito all'Hoffenheim: "Un club perfetto"
- 20:25 Massolin è un giocatore dell'Inter, la nota del Modena: "Congratulazioni a Yanis per il traguardo raggiunto"
- 20:10 Da Cancelo a Jones, tante (buone) idee senza concretezza. Due colpi per il futuro, nessuno per il presente
- 19:57 Riso: "L'Inter non ha mai veramente aperto alla cessione di Frattesi. I rapporti col club sono buoni"
- 19:42 UFFICIALE - L'Inter acquista Massolin a titolo definitivo: contratto fino al 2030. Il comunicato
- 19:29 Marotta: "Impediremo l'accesso a San Siro ai responsabili del lancio del petardo contro Audero"
- 19:14 UFFICIALE - Massolin-Inter, contratto depositato. Il DS del Modena Catellani: "Bello fare affari così coi nerazzurri"
- 19:00 Rivivi la diretta! FINE MERCATO, il RACCONTO di 31 GIORNI INFINITI per l'INTER: giudizi e analisi. SOSTEGNO a CHIVU
- 18:45 Massolin-Inter, si attende l'ufficialità. Nell'accordo inserita anche percentuale sulla rivendita
- 18:30 Audero rassicura: "Ieri dolore all'orecchio e bruciore al ginocchio, ora sto bene. Poteva andare peggio"
- 18:19 fcinCarlos Augusto, affaticamento superato: il brasiliano quest'oggi ha lavorato in gruppo
- 18:15 Riso: "Il Liverpool non ha lasciato andare via Jones, Frattesi non si muove dall'Inter". Conferme sulla Lazio e sul Nottingham
- 18:00 L'Inter torna in scena in Coppa Italia: dove vedere la sfida contro il Torino
- 17:45 Improta (ONMS): "Non era solo uno a lanciare petardi. Curva Inter? Non credo verrà chiusa. Valutiamo il divieto di trasferte"
- 17:30 Mercato Inter chiuso, email inviata dall'Al-Ittihad: rifiutata l'ultima proposta per Diaby. L'ultimo tentativo per Perisic...
- 17:15 UFFICIALE - Rinforzo in difesa per il Sassuolo prima dell'Inter: ecco Pedro Felipe della Juventus
- 17:00 Conte vince la 5a 'Panchina d'Oro', Simonelli: "La testimonianza del suo valore tecnico e umano"
- 16:45 Condò: "Inter, stessi punti stagionali di un anno fa ma con una differenza importante"
- 16:30 Damiani: "Frattesi via dall'Italia? Inserimenti e gol: può essere utile all'Inter, ma..."
- 16:15 Tacchinardi: "Lautaro straordinario: leader indiscusso, lo vedi quando..."
- 16:00 Panchina d'Oro, a Tarantino il 'Premio Mino Favini': "Ho la fortuna di lavorare in un club bellissimo come l'Inter"
- 15:45 Inter-Torino eccezionalmente a Monza: importanti informazioni per i tifosi che si recheranno allo U-Power Stadium
- 15:31 Sky - Inter, Calhanoglu e Barella a disposizione di Chivu tra Sassuolo e Juve. Con una speranza
- 15:17 Stamattina contatto Inter-PSV per Perisic, ma gli olandesi non cedono. Silenzio dall'Arabia sul fronte Diaby
- 15:04 Napoli, Conte: "Panchina d'oro prestigiosa, non è facile vincere qui". Poi la risposta ad Allegri
- 14:51 Il Podcast di FcIN - Cremonese-Inter 0-2, l'analisi di Andrea Bosio: nerazzurri sempre al top
- 14:37 La Cremonese: "Da Audero senso di responsabilità, siamo orgogliosi di quanto ha dimostrato"
- 14:24 Petardo su Audero, il Sassuolo sospende la vendita dei biglietti per la gara contro l'Inter
- 14:10 Petardo a Cremona, oggi riunione chiave dell'Osservatorio. Probabile pugno duro da parte di Piantedosi
- 13:55 Panchina d'Oro, Conte succede a Inzaghi. Sul podio Gasperini e Fabregas
- 13:40 Angolo Tattico di Cremonese-Inter - Lautaro scende sulla trequarti, Frattesi allunga, l'asse Bonazzoli-Vardy
- 13:25 UFFICIALE - Paolo Zanetti esonerato dall'Hellas Verona: squadra (per ora) al tecnico della Primavera
- 13:18 Petardo contro Audero, Zielinski: "Inaccettabile". Marotta: "Prenderemo una posizione anche sul piano penale"
- 13:10 Zielinski: "Contento di poter dare il mio contributo. + 8 sul Milan? Non ci pensiamo, non abbiamo ancora fatto nulla"
- 12:56 Vittoria con clean sheet per Sommer a Cremona: "Il modo perfetto per chiudere il week-end"
- 12:40 Sky - Frattesi, nuovo tentativo Lazio: no dell'Inter a un'offerta di 30 mln (prestito con obbligo condizionato)
- 12:28 Milan, Allegri: "Non dico che siamo inferiori all'Inter. Chivu? Gli faccio i complimenti, sta facendo un grandissimo lavoro"
- 12:25 Quarti di finale di Coppa Italia, Inter-Torino affidata a Marchetti. Al VAR La Penna-Giua
- 12:14 Chivu: "L'Inter va avanti con la giusta mentalità. La squadra è cresciuta sul piano del gioco negli ultimi due mesi"
- 12:00 VERGOGNA a CREMONA, cosa si RISCHIA. ULTIME ore di un MERCATO NAUSEANTE: l'INTER ne esce INDEBOLITA!
- 11:52 Petardo contro Audero, Inter Club San Marino: "Era un nostro socio, sarà espulso"
- 11:45 Petardo contro Audero, Marotta: "La totalità dei nostri tifosi dissente da questo gesto insulso"
- 11:30 Bergomi: "Zielinski? Se torna Calhanoglu va fuori un altro. Riposi di Chivu idea giusta, ma..."
- 11:16 Moviola CdS - Tutto liscio per Massa. Ora si attende il referto sul petardo
- 11:02 CdS - Diaby, Perisic, Jones: non arriva nessuno. E Chivu incrocia le dita. Norton-Cuffy? Il piano è...
- 10:48 Moviola GdS - Esposito giù: niente rigore. Baschirotto rischia il rosso
- 10:34 Trevisani: "Mercato Inter? Ricordatevi l'estate. Vincere sempre con le ultime 12 è fondamentale: ecco i conti"
- 10:20 Adani: "Chivu uomo copertina dell'Inter. Guardate la squadra senza Thuram o Calhanoglu"
- 10:06 Avv. Afeltra: "Se Audero non avesse continuato si sarebbe rischiato lo 0-3 a tavolino. Così lo scenario è un altro"
- 09:52 La Repubblica - Petardo a Cremona, già domani la sanzione: tre gli scenari possibili
- 09:38 TS - Perisic e Diaby, doppio no sul mercato. E anche il Liverpool si tira indietro per Jones
- 09:24 Pagelle TS - Luis Henrique, crescita evidente. Esposito sufficiente, anche se...
- 09:10 Pagelle CdS - Dimarco risorsa inesauribile, Zielinski a suo agio
- 08:56 Pagelle GdS - Lautaro il migliore, Luis Henrique convince, Frattesi fuori quadro
- 08:42 GdS - Audero con stile: risultato omologato perché lo svolgimento del match non è stato condizionato. Ecco cosa rischiano l'Inter e i suoi tifosi
- 08:28 GdS - Jones e Diaby stoppati, Frattesi non si muove: chiuso il mercato dell'Inter
- 08:14 GdS - Troppo forte l'Inter e molto sportivo Emil Audero. Che differenza con la Cremonese
- 08:00 Marziani e UFO a Cremona: un’Inter 'aliena' nel mercato si conferma prima con i soliti noti. E Chivu manda un messaggio