Prima della sfida di campionato contro la Lazio, Stefano Sottili, allenatore del Como Women, torna con la mente alla sconfitta dell'ultimo turno contro l'Inter Women, maturata nel recupero grazie ad una clamorosa acrobazia di Elisa Polli: "L’atteggiamento visto contro l’Inter è quello da cui dobbiamo ripartire. Perdere così fa male, ma dimostra che, nonostante le difficoltà, la squadra ci prova fino all’ultimo, anche con una rosa corta e con le differenze che ci sono. Dobbiamo avere la capacità di valutare e commentare prima di tutto la prestazione. Sappiamo che talvolta sono gli episodi a determinare il risultato: qualche volta vanno a favore, qualche volta contro, ma con questo atteggiamento sono convinto che prima o poi gireranno anche dalla nostra parte".