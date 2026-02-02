Niente da fare anche sul fronte Moussa Diaby. L'esterno in forza all'Al Ittihad non si vestirà di nerazzurro, salvo sorprese, in questa sessione di mercato. Il fondo PIF, proprietario del club arabo, come riporta Gianluca Di Marzio non ha infatti accettato la proposta dell'Inter di un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni.

Il tentativo in extremis delle scorse ore non ha portato frutti.

