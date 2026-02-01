Grazie a un gol dell'attaccante belga Marie Detruyer dopo appena 6 minuti di gioco l'Inter Women di Gianpiero Piovani porta a casa altri 3 punti pesanti per la propria classifica contro la Ternana, rosicchiando 2 punti alla Roma, allontanando il Milan e mantenendo nelle migliori delle ipotesi un punto di vantaggio sulla Juventus.

Le nerazzurre hanno legittimato il successo con una prestazione convincente e tante occasioni create, tenendo comunque vive fino allo scadere le speranze delle padrone di casa, ultime in classifica assieme al Genoa.

Dom 01 febbraio 2026
