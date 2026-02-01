Con un tranquillo 0-2 l'Inter supera la Cremonese allo Zini. Ai lettori di FcInterNews.it il compito di eleggere il migliore in campo contro i grigiorossi, partecipando al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro.

Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Dom 01 febbraio 2026 alle 20:08
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
