Il suo gol al Como Women è già diventato virale e non poteva che valere il ruolo di centravanti nella Top 11 della settimana: Elisa Polli, con Marija Ana Milinkovic, è una delle due giocatrici dell’Inter presenti nella formazione della settimana della Serie A Women. La bosniaca, nel turno di Serie A appena concluso, il difensore con più dribbling riusciti (3/3) e uno dei due che hanno recuperato più palloni (10 come van der Zanden).

Per quel che riguarda Polli, oltre alla meravigliosa rete che è valsa alle nerazzurre la vittoria sul Como e l’assist a Tessa Wullaert per il momentaneo 1-1, la classe 2000 è stata la nerazzurra che ha partecipato a più conclusioni nel match con cinque: due occasioni create e tre tiri.