Oggi, a Coverciano, nell'ambito della cerimonia della 'Panchina d'Oro', Massimo Tarantino, responsabile del vivaio dell'Inter, è stato insignito del 'Premio Mino Favini', il riconoscimento che rende merito al responsabile di settore che si distingue per risultati, progettualità e capacità di valorizzare i giovani.

"Sono molto onorato di ricevere questo premio e anche emozionato perché quella che ho davanti oggi è una platea importante - le sue parole -. Ringrazio il settore tecnico per la bellissima opportunità e i miei colleghi che mi hanno votato: ricevo un premio che porta un nome importante, quello del nostro maestro Mino Favini. Io non ho avuto personalmente la possibilità di conoscerlo, ma conosco tantissime storie che per noi sono fonte d'ispirazione: tutti cerchiamo di portare avanti questa responsabilità, quella di formare dei ragazzi al meglio che possiamo con grande senso di responsabilità. Condivido questo premio con l'Inter e con le persone con cui lavoro grazie alle quali sono qui quest'oggi: siamo tantissimi, abbiamo la fortuna di lavorare in un Club bellissimo dove in tanti hanno grandissime competenze che mi hanno permesso di vincere questo premio. Lo condivido anche con tutti gli altri operatori di settore giovanile, che magari oggi non sono qui a ritirare un premio ma che con grande dedizione e soprattutto passione lavorano per dare la possibilità a tanti giovani di praticare questo sport bellissimo e perché no, anche di sognare".