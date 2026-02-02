Si attende solo l'ufficialità per l'unica operazione effettuata sostanzialmente dall'Inter in questo mercato di gennaio relativa alla prima squadra, l'acquisto dal Modena del centrocampista Yanis Massolin, col francese che resterà in gialloblu in prestito fino a giugno. Un’operazione di mercato dalla quale la società gialloblù guadagnerà 5 milioni più bonus, oltre ad un 10% sulla futura rivendita, secondo il portale locale Parliamodisport. 

Sezione: News / Data: Lun 02 febbraio 2026 alle 18:45
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Print