C'è anche la firma di Yann Sommer sulla vittoria ottenuta ieri sera dall'Inter allo 'Zini' di Cremona, con tanto di clean sheet proprio grazie a qualche intervento importante del portiere svizzero. Un 2-0 che l'ex Bayern Monaco ha festeggiato su Instagram: "Quarta vittoria consecutiva, il modo perfetto per chiudere il week-end", il suo messaggio. 

Sezione: Inter Social Club / Data: Lun 02 febbraio 2026 alle 12:56
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
