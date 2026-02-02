Intervistato dal giornalista Gianluca Rossi a margine della chiusura del calciomercato invernale, l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali si è lasciato andare ad uno sfogo legato all'increscioso episodio di Cremona, che avrà inevitabili ripercussioni sul match di domenica che vedrà i neroverdi opposti all'Inter, con il probabile divieto di trasferta per i tifosi nerazzurri: "Questa è una cosa che mi fa incazzare molto, perché non fa bene: non nascondo che per la nostra società questa è una delle occasioni per fare incassi. La sostenibilità è data anche da questo".

Carnevali rincara poi la dose: "Per colpa di un deficiente dobbiamo chiudere e non dare la possibilità ai tifosi dell'Inter, parliamo di Curva, di accedere al nostro settore ospiti, dove il servizio è top, la visibilità è straordinaria e non è mai successo un incidente; mentre a San Siro li mandi al terzo anello e non vedono nemmeno la partita. Questo mi fa incazzare, non è giusto; è ora che si cambi un pochino perché così non si può andare avanti. Si parla di rovina del calcio, anche questo è rovina del calcio".