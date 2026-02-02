A pochi minuti dalla fine della sessione invernale di calciomercato, l'Inter ha ufficializzato l'acquisto di Yanis Massolin, centrocampista classe 2002 del Modena. Il giocatore francese resterà al Modena in prestito fino a fine stagione e ha firmato un contratto fino al 2030.

"FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Yanis Massolin dal Modena Football Club 2018. Il centrocampista francese classe 2002 ha sottoscritto un contratto valido fino al 30 giugno 2030: Massolin arriva all'Inter a titolo definitivo e contestualmente si trasferisce a titolo temporaneo fino alla fine della stagione al Modena.

Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 02 febbraio 2026 alle 19:42
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
