Nè Ivan Perisic, né Moussa Diaby. Come sottolinea anche Tuttosport, non ci saranno ulteriori innesti nell'ultimo giorno di mercato, per l'Inter. Da parte dei club proprietari dei cartellini è infatti arrivato un doppio "no", il primo dal Psv Eindhoven riguardante il croato e il secondo dall'Al-Ittihad sul francese. Entrambi hanno giocato dal 1' ieri e nel caso del giocatore transalpino è stato anche decisivo per la rete di Doumbia contro l'Al Najma SC, in una partita che ha disputato fino al 77'.

Per contro, anche l'Inter ha bloccato il suo giocatore che sembrava più vicino a lasciare la squadra: Davide Frattesi. Questo anche perché il Liverpool si è tirato indietro rispetto al prestito secco di Curtis Jones.