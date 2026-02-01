SOMMER 6,5 - I tentativi di Bonazzoli e Zerbin sono normalissima amministrazione, le sue giocate chiave sono due uscite su Vardy: la prima a valanga fuori area nel primo tempo, la seconda nel finale dopo un angosciante batti e ribatti in area a seguito del palo clamoroso dello stesso Zerbin. Ed è decisivo perché in entrambi i casi senza il suo tempismo sarebbero stati guai per i suoi. Questo clean sheet se lo guadagna pienamente.
BISSECK 6 - Un pallone in uscita avventato che manda al tiro Bonazzoli è l'unico errore rimarchevole della sua serata, anche se gli capita di prendersi troppe confidenze fuori luogo e di cavarsela alla bell e meglio. Dedica anima e corpo alla spinta a destra in collaborazione con Luis Henrique e a strappi in arretramento per andare a riprendere Vardy quando viene lanciato in profondità nella sua zona di competenza. Non eccelle come a Dortmund, però la sua fisicità sconsiglia ai padroni di casa approcci presuntuosi, almeno fino agli ultimi minuti.
AKANJI 6,5 - Lo spartito della Cremonese è chiaro sin dall'in izio: appena recupera il pallone, lancio lungo per l'ex Fox che va all'uno contro uno contro lo svizzero o Bisseck, che rimangono un passo indietro riespetto ai compagni. Ingaggia con l'inglese un duello dal retrogusto di Premier League e lo fa con la solita disinvoltura, interpretando con sobrietà il ruolo di ultimo baluardo a protezione di Sommer. L'ingresso di Djuric, almeno per questione di centimetri, lo costringe a un lavoro extra.
BASTONI 6,5 - L'atteggiamento della Cremonese gli permette di stazionare costantemente nella metà campo avversaria, con poche richieste dal punto di vista difensivo soprattutto a difesa schierata. Ed è così che assieme al compagno di merende Dimarco costruisce un'arma offensiva di cui la Cremonese capisce poco, costantemente in inferiorità numerica in quella porzione di campo. Bene negli anticipi e nella conduzione del pallone.
LUIS HENRIQUE 6 - C'era chi sosteneva che a Cremona non avrebbe giocato perché già trasferitosi altrove, invece eccolo lì al suo posto in barba a chi pretrende novità nella sua posizione. Non che mostri significativi miglioramenti nell'approccio alla gara, privilegiando ciò che sa fare meglio: proteggere il pallone anche nel traffico e liberarsene in modo sicuro, rischiando il minimo previsto dal contratto collettivo sindacale. Si toglie lo sfizio di apparecchiare per il raddoppio di Zielinski. DAL 60' DARMIAN 6 - Intanto, ben tornato. Con la gara in apparente controllo Chivu lo restituisce al rettangolo di gioco ottenendo in cambio minuti importanti soprattutto in ottica futura.
FRATTESI 6 - In questi giorni probabilmente ha prenotato e disdetto più di un volo per l'Inghilterra, sempre in attesa della telefonata di via libera per vestirsi di Nottingham. Ironia della sorte si ritrova addirittura titolare a Cremona, nella speranza (dei tifosi e di Chivu) che sia presente anche con la testa. Non si sa se accadrà qualcosa di nuovo entro domani, intanto lui cerca di rendersi utile con ciò che sa fare: movimenti tra le linee, inserimenti in area e spirito di sacrificio. DAL 60' MKHITARYAN 6 - Un paio di imprecisioni ma impiega ben poco tempo ad acclimatarsi ai ritmi e al trend della partita. Serve anche un assist a Dimarco che però si fa murare.
ZIELINSKI 7 - Inizia con un paio di imprecisioni talmente inedite che saltano all'occhio, poi senza batter ciglio prende possesso del centrocampo facendo circolare il pallone con qualità e con i tempi giusti, partendo dal basso. Quando decide di non liberarsene, lo scaraventa in porta con un tiro mancino talmente carico di effetto che Audero non ci capisce nulla. Sarà anche spremuto dai tanti impegni, ma il livello non cala e la sua presenza si fa sentire fino al 96'.
SUCIC 6,5 - Rispetto a Mkhitaryan, di cui ha ereditato la posizione gioca a ritmi più blandi, però dall'armeno sta imparando la disciplina tattica e il senso del posizionamento, oltre alla resistenza con il trascorrere dei minuti. Macina chilometri, copre sulle ripartenze e attacca con e senza il pallone quando si creano le condizioni, tutto silenziosamente ma in modo estremamente efficace. Sta sfruttando le assenze a centrocampo per far correre il tassametro personale. DALL'82' DIOUF SV.
DIMARCO 6,5 - Ottavo assist del suo campionato, dopotutto il piede sinistro non è caldo, ma bollente. E' in una di quelle serate in cui spara palloni in area, sapendo che tra Lautaro e Pio qualcosa di buono potrebbe accadere. Poco coinvolto nella fase difensiva, gode della libertà di poter spingere e assieme a Bastoni e Sucic lucida la fascia sinistra, da cui nascono diverse opportunità. Meriterebbe anche la gioia del gol.
L. MARTINEZ 7 - Il capocannoniere che vorrebbe gioicare sempre sforna un'altra prestazione da go to guy, sfruttando la presenza di Esposito che gli toglie la pressioone avversaria, come quando incorna liberamente per firmare il vantaggio nerazzurro. Alla rete che fa statistica aggiunge la solita abnegazione e la pulizia tecnica necessarie per arricchire la produzione offensiva. Esce tra i fischi dello Zini perché gli ha fatto davvero male. DAL 74' BONNY 6 - La cartolina dei suoi 22 minuti in campo è quell'ottimo lavoro che porta al sinistro murato di Dimarco, oltre ad alcune difese preziose del pallone.
ESPOSITO 6 - Il duello con Baschirotto è quello che solitamente viene definito 'muscolare', in tutti i sensi. Per la punta è una serata dura, non è facile girarsi e guardare la porta, figurarsi crearsi occasioni da rete. Però il primo squillo verso Audero è il suo e con la sua presenza tiene in apprensione i centrali grigiorossi, permettendo a Lautaro di ricevere in libertà. Un'ora in campo al servizio della squadra ma con rari momenti di protagonismo. DAL 60' THURAM 6 - Una sola ghiotta occasione da gol, mandata a lato di testa su cross pennellato di Bastoni. Entra comunque con l'approccio giusto, tenendo costantemente in apprensione i difensori di casa.
ALL. CHIVU 6,5 - Missione compiuta, nonostante le assenze e un pizzico di ragionato turn over. L'Inter si conferma ammazzapiccole e compie il proprio dovere, respingendo il tentativo del Napoli e allungando momentaneamente sul Milan. La squadra gestisce le energie e controilla la gara spoingendola verso la propria direzione già nel primo tempo, calando un po' nel finale quando la Cremonese quanto meno ci prova (e lui non apprezza). Fa valere ancora una volta la legge del più forte dando fiducia ai giocatori giusti.
CREMONESE: Audero 6, Terracciano 5,5, Baschirotto 6, Folino 5,5, Pezzella 6, Maleh 6 (Johnsen sv), Grassi 5,5 (dal 75' Mussolini sv), Zerbin 6, Ceccherini 5,5 (dal 67' Faye 6), Bonazzoli 6 (dal 67' Djuric 6), Vardy 5,5. All. Nicola 5,5
ARBITRO: MASSA 6 - Dirige con serenità, approfittando del clima di sportività tra le due squadre che espongono un sano agonismo e richiedono solo un paio di cartellini gialli. Nessun episodio arbitrale significativo e a Lissone si godono una serata tranquilla senza parlargli all'auricolare.
ASSISTENTI: Peretti 6 - Laudato 6
VAR: Marini 6
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - Pagelle
Altre notizie
- 20:30 Cremonese, Nicola a DAZN: "Inter fortissima, mi è piaciuto lo spirito. Audero si è dimostrato un uomo"
- 20:28 Cremonese, Zerbin in conferenza: "Abbiamo avuto le nostre occasioni ma loro non a caso sono primi"
- 20:27 Bastoni a Sky: "Soddisfatto di questa vittoria. Mancano gli scontri diretti ma ci arriveremo"
- 20:25 Cremonese, Nicola a Sky: "Se ci siamo consegnati all'Inter all'inizio? Esagerato. Audero, non voglio commentare l'episodio"
- 20:22 Marotta: "Stigmatizziamo e condanniamo quanto successo. Gesto che non c'entra nulla con i valori dell'Inter"
- 20:16 Petardo contro Audero, la condanna di Marotta: "Gesto insulso per l'antisportività. Situazione mai vissuta"
- 20:13 Lautaro a Sky: "Il gol è per mia figlia. Noi padroni del campionato? Manca ancora tanto"
- 20:12 Zielinski a Sky: "Audero mi ha detto che era difficile prendere il mio tiro. Bravo Sommer su Bonazzoli"
- 20:09 Lautaro a Player of the Match: "La vittoria è un messaggio per noi. Audero? Cose che non devono accadere, chiediamo scusa"
- 20:08 Zielinski a DAZN: "Spero di fare più gol che a Napoli, l'importante però è la vittoria dell'Inter"
- 20:08 Cremonese-Inter, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 20:05 Cremonese-Inter, Fischio Finale - Lautaro e Zielinski segnano, poi i nerazzurri conservano. E allungano ancora in vetta
- 20:04 Cremonese-Inter, le pagelle - Sucic fa correre il tassametro, Akanji con disinvoltura. Esposito per la squadra
- 20:02 Minimo sforzo, massimo risultato: Lautaro e Zielinski gol, poi risparmio energetico e Cremonese battuta 2-0
- 19:55 liveIl POST PARTITA di CREMONESE-INTER: ANALISI e PAGELLE. COLLEGAMENTO dallo STADIO
- 17:38 Marotta a DAZN: "I tempi per il rientro di Dumfries. Frattesi importante per noi, Massolin è un investimento"
- 17:38 Cremonese, Ceccherini a Sky: "Inter squadra da battere in campionato, dovremo essere corti e aggressivi"
- 17:38 Zielinski a Sky Sport: "Più gioco e più sono felice. Vogliamo vincere più partite possibili"
- 17:35 Cremonese, Ceccherini a DAZN: "Inter grandissima squadra. Ecco cosa dovremo fare per batterli"
- 17:30 Zielinski a DAZN: "Sto bene, senza Chivu e i compagni sarebbe stato difficile tornare ai miei livelli"
- 17:30 Giacchetta a DAZN: "Fare la Cremonese e giocare a questi livelli significa soffrire"
- 17:28 Marotta a Sky: "Mercato Inter chiuso, per Diaby non c'erano i presupposti. Dumfries-Liverpool? Telefonate improvvide"
- 17:20 Cremonese, Giacchetta a Sky: "Con l'Inter non è sicuramente semplice, non abbiamo tantissimo da perdere"
- 17:14 Altro successo per l'Inter Women: 1-0 in trasferta contro la Ternana
- 17:14 Zielinski a ITV: "In Serie A non si può sottovalutare nessuno, serve essere la nostra miglior versione"
- 17:00 Carnesecchi eroe: il portiere dell'Atalanta chiude la porta al Como, la Dea fa 0-0 dopo una gara in 10
- 16:45 A Piacenza incontro con gli Inter Club di Cremona, Lodi e dell'Emilia. I due Martinez al Meet&Greet
- 16:30 Sky - Chivu scioglie le riserve di formazione per la Cremonese: Frattesi in campo dall'inizio
- 16:15 videoL'Inter torna a Cremona dopo tre anni: Lautaro mattatore con una doppietta nell'ultimo precedente
- 16:00 Romano: "Diaby, l'Inter in mattinata ha migliorato l'offerta ma la formula non cambia. Si aspetta la risposta di PIF"
- 15:45 L'Équipe - Al-Hilal, il regalo per Inzaghi è Benzema? Per l'ex Real Madrid sondaggi anche della Juve
- 15:30 Cremonese-Inter, il fratello di Bastoni: "Finta trasferta, l'unica vera partita in cui ci sentiamo un po' in casa"
- 15:15 Sky - Juve, tentativo clamoroso per Icardi: operazione complessa con il Galatasaray. Spalletti...
- 15:00 Ternana-Inter Women, III atto: le scelte ufficiali di formazione di Gianpiero Piovani
- 14:45 Lookman verso l'Atletico Madrid, Percassi conferma: "Accordo verbale raggiunto, siamo soddisfatti"
- 14:30 Il Torino torna a respirare dopo 4 sconfitte di fila in campionato: basta Che Adams per battere il Lecce
- 14:22 PSV, il dg Brands chiude la telenovela Inter-Perisic: "Resta e basta. È stato contattato, va così di questi tempi"
- 14:15 Besiktas, Yalcin: "Asllani giocatore importante. L'espulsione? Non ne aveva mai presa una prima, è il calcio"
- 14:00 Milan, Gabbia: "Il prossimo derby? Vale tre punti, non è una finale che dà un titolo. E sullo scudetto crediamo che..."
- 13:45 UFFICIALE - Fatale la sconfitta col Sassuolo: il Pisa esonera Gilardino. Ore cruciali per il sostituto
- 13:30 Conte tira un sospiro di sollievo: nessuna lesione per Di Lorenzo. Solo distorsione per il capitano del Napoli
- 13:18 Jones all'Inter? Slot: "Si sta parlando troppo del Liverpool. Pensiamo a rinforzare la rosa, non a indebolirla"
- 13:01 Corsera - Frattesi resterà all'Inter. E per la fascia destra o arriva Ivan Perisic o nessuno. Le motivazioni
- 12:46 Perinetti ripensa a Inter-Bari 1-1 del 2009: "La squadra del Triplete non riuscì a batterci neanche al ritorno"
- 12:32 Il Mattino - Di Lorenzo preoccupa Conte: il Napoli torna a pensare a Norton-Cuffy e insidia l'Inter
- 12:18 Corsera - Febbraio di fuoco che inizia a Cremona: Chivu deve fare a meno anche di Carlos. E non rinuncia a Pio
- 12:04 Douglas Costa rivela: "Andai alla Juventus grazie ad Alex Sandro, ma c'erano stati dei contatti con l'Inter"
- 11:50 CdS - Inter, la forza delle riserve: già 22 gol sono arrivati grazie ai giocatori subentrati dalla panchina
- 11:36 TS - Perisic-Inter, c'è ancora una speranza: ecco perché. Dumfries via solo per una cifra, bloccato Norton-Cuffy
- 11:22 TS - L'Inter va a Cremona, Chivu si affida a Lautaro: gli manca solo un gol per fare meglio dell'anno scorso
- 11:07 GdS - L'Inter anticipa la concorrenza per Massolin: le cifre dell'affare
- 10:53 CdS - Carlos Augusto ai box: Diouf alternativa a Luis Henrique. Lautaro e Esposito dal 1', Bonny in Coppa Italia
- 10:39 TS - Inter. la lista degli infortunati cresce: convocati Bovo, Cocchi e Kamate. Il jolly Diouf può trovare spazio
- 10:24 CdS - Inter-Jones, è corsa contro il tempo: c'è il nodo rinnovo. Frattesi resta in bilico
- 10:10 GdS - Dumfries e Luis Henrique restano a Milano. Jones-Inter possibile solo in un caso
- 09:55 Sky - Inter-Diaby, aumenta la fiducia: proposta di prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo
- 09:40 Di Marzio conferma: "Tentativo in extremis dell'Inter per riaprire l'operazione Diaby"
- 09:25 Liverpool-Jones, ancora nessun accordo per il rinnovo: l'Inter si allontana. Frattesi resta in stand-by
- 09:11 Qui Cremonese - Nicola con quattro assenti e la panchina corta: pronto l'esordio dal 1' di Maleh
- 08:57 GdS - L'Inter non molla Diaby, Chivu spinge per averlo a gennaio: pronto un nuovo assalto nerazzurro prima del gong
- 08:43 CdS - L'Inter chiude per Massolin: investimento in prospettiva. Domani le visite mediche a Milano
- 08:29 GdS - Cremonese-Inter, scelte quasi obbligate per Chivu: tornano Bastoni e la coppia Lautaro-Esposito
- 08:15 Preview Cremonese-Inter - Chivu rilancia dal 1' Esposito con Lautaro. C'è Sucic
- 00:00 Senza soldi non si canta
- 23:47 Fiorentina, Vanoli: "Ero assistente di Conte all'Inter, quell'anno Lukaku è stato importante"
- 23:32 Genoa, De Rossi e gli episodi sui rigori: "Il calcio sta andando in un verso che non è più il mio"
- 23:17 Abodi: "Gattuso giusto per riportare l'Italia ai Mondiali. Arbitri, serve serenità"
- 23:03 Cross tentati, anche per la Cremonese sono un fattore: Vandeputte nella top 5 con Dimarco
- 22:48 Serie A, Cagliari a valanga sul Verona: all'Unipol Domus finisce 4-0
- 22:34 Uva: "Da Euro2032, 4 miliardi di impatto per le città ospitanti. Uno stadio moderno è un diritto"