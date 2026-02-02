Pochi grattacapi per Massa in Cremonese-Inter: il Corsport lo promuove con un 6 in pagella. "Nella ripresa la sfida è salita leggermente di tono agonistico, ma con le ammonizioni a Baschirotto al 28' st e a Vardy al 41' st, Massa è riuscito sempre a mantenere le redini dell'incontro. L'unico errore è stata la mancata ammonizione al tecnico dell’Inter Cristian Chivu che ha calciato un pallone appena uscito per impedire la rapida ripresa del gioco. Nonostante l'episodio non ci sono stati ulteriori problemi - si legge -. Adesso il compito di Davide Massa sarà quello di redigere il referto dopo il petardo lanciato al 49' del secondo tempo dalla curva dei sostenitori dell'Inter nelle vicinanze del portiere della Cremonese Emil Audero. Ciò che il direttore di gara scriverà, servirà poi al giudice sportivo per prendere eventuali provvedimenti e comminare le conseguenti sanzioni".