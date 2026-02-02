È stato depositato in Lega Serie A il contratto che legherà Yanis Massolin all'Inter, col giocatore che rimarrà a Modena fino a giugno. Prima della definizione burocratica dell'operazione, il direttore sportivo dei Canarini Andrea Catellani ha parlato ai microfoni di Sportitalia per un commento dell'affare: "Massolin è un ragazzo di grande talento, la cosa da sottolineare è che abbina grandissima struttura a eleganza e intelligenza sia calcistica che umana. Fortunatamente rimane con noi fino a giugno, era una condizione importante. Siamo contenti, fare un’operazione del genere con l’Inter è sicuramente bello".

Catellani racconta anche come è nata l'operazione: "La compagine nerazzurra è stata la più decisa, ha anticipato tutti e ha creduto nel talento del calciatore. Ci hanno fatto capire di credere nel ragazzo. Massolin si sta evolvendo nel ruolo di mezzala, ha tutte le qualità per imporsi anche a un livello superiore, vedremo se sarà in grado dalla prossima stagione di farlo nell’Inter".