L'Inter di Chivu continua a dominare il campionato italiano. L'Inter di Oaktree continua a deludere sul mercato. L'Inter di Chivu vince anche a Cremona, portandosi momentaneamente a +8 sul secondo posto in attesa di Bologna-Milan.

L'Inter di Oaktree, dopo aver trattato senza successo Lookman e Koné nella passata estate salvo poi alzare bandiera banca, a 20 ore dalla chiusura del mercato non è riuscita a regalare a Chivu un rinforzo sul mercato.

Cancelo, Perisic, Diaby e Jones. Quattro profili internazionali, trattati e sondati, senza arrivare alla fumata bianca. Tutto fumo e niente arrosto, con i tifosi ancora abbindolati da uno stile comunicativo rivedibile.



Tutto questo con Dumfries ai box da ottobre e atteso nuovamente in campo a fine febbraio, con Darmian tornato in campo a Cremona dopo mesi, con un Palacios in meno e con un Frattesi quasi venduto, salvo poi vederlo schierato titolare a causa dell'emergenza a centrocampo.

C'è una doppia Inter. Una in campo e una dietro la scrivania. Lo scorso anno, a gennaio, la seconda fece un clamoroso errore. Ma a quanto pare la lezione non è bastata. L'enorme lavoro di Chivu sta nascondendo le lacune di una rosa deficitaria in alcune zone del campo.

Chivu non vede l'ora che il mercato finisca. Così come la maggior parte dei tifosi dell'Inter. Quelli veri, non quelli imbecilli che nel 2026 si rendono protagonisti ancora di episodi indecenti negli stadi italiani. Altre 20 ore e tutto sarà finito. Con la speranza che l'Inter di Chivu sia più forte dell'Inter di Oaktree.