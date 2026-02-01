Sarà la terza gara in dieci giorni tra Inter Women e Ternana, quella che andrà in scena oggi, alle 15, allo Stadio "Moreno Gubbiotti" di Narni. Queste le formazioni ufficiali scelte da Mauro Ardizzone e Gianpiero Piovani:

TERNANA (4-3-1-2): 71 Schroffenegger; 29 Soares Martins, 4 Pacioni, 24 Massimino, 5 Peruzzo; 8 Pastrenge, 16 Ciccotti, 21 Petrara; 23 Regazzoli; 7 Faria Gomes, 11 Pirone. A disposizione: 12 Ciccioli, 13 Ghioc, 6 Corrado, 10 Lazaro, 14 Porcarelli, 17 Labate, 18 Vigliucci, 19 Quazzico, 20 Pellegrino, 22 Erzen, 27 Di Giammarino, 55 Ripamonti. Coach: Mauro Ardizzone.

INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdottir; 3 Bowen, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 13 Merlo, 21 Tomaselli, 27 Csiszar, 20 Detruyer, 22 Schough; 31 Wullaert, 9 Polli. A disposizione: 32 Belli, 34 Ferraro, 4 Pleidrup, 6 Santi, 7 Bugeja, 8 Vilhjalmsdottir, 10 Magull, 14 Robustellini, 16 Tomasevic, 18 Glionna, 33 Bartoli. Coach: Gianpiero Piovani.

Arbitro: Leone

Assistenti: Carella-Cataneo

Quarto Ufficiale: Palmieri