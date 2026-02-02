Pagelle positive quelle del Corsport per i nerazzurri ieri vincitori a Cremona con i gol di Lautaro e Zielinski. La nota stonata resta Frattesi. E anche Bonny non incide.
Chivu (all.) 7 Vittoria senza sforzi o fatiche particolari: quello che ci voleva.
Sommer 6,5 Con tempismo disinnesca una fuga pericolosa di Vardy. Bissando quello che aveva fatto in Germania contro Adeyemi. Salvato da palo nel finale.
Bisseck 6 In gare del genere il pericolo è abbassare il livello di concentrazione. Ecco un paio di volte accade. Compensa rimontando Vardy.
Akanji 6 Vardy è un vecchio rivale di Premier, che lo obbliga ad un paio rientri precipitosi. Il resto è gestione con il pilota automatico.
Bastoni 6,5 Costantemente proiettato in avanti, lascia la copertura ai compagni di reparto.
Luis Henrique 6,5 Archiviata la prima mezz’ora con il Pisa, conferma la solidità esibita a Dortmund. Aggiungendo pure qualche iniziativa interessante in fase offensiva.
Darmian (15’ st) 6 Non giocava dal 30 settembre. Un ritorno che può essere prezioso, se dal mercato non arriveranno innesti per la fascia destra.
Frattesi 5,5 Seconda volta da titolare in campionato: è un segnale anche per il mercato? Ci mette impegno, generosità, ma sembra sempre che gli manchi qualcosa per partecipare al “concerto”.
Mkhitaryan (15’ st) 6 Mezz’ora abbondante per tenere caldo il motore
Zielinski 7 A suo agio nella distribuzione del gioco, ma non dimentica le sue capacità balistiche. Il suo sinistro è esplosivo, ma Audero lo aiuta.
Sucic 6 Contribuisce al dominio in mezzo al campo.
Diouf (37’ st) sv Niente exploit come a Dortmund.
Dimarco 7 Il suo mancino è una risorsa inesauribile. Dopo la punizione “dipinta” a Dortmund, pennella l’angolo per l’incornata vincente di Lautaro.
P.Esposito 6 Né gol né assist, ma il solito lavoro come punto di riferimento avanzato. Con Baschirotto saltano le scintille, ma senza eccessi.
M.Thuram (15’ st) 6 Entra con buon spirito e una serie di scatti. Senza fare male, però.
L.Martinez 7,5 Tredicesimo centro in campionato. Non sta segnando contro le grandi? Anche sbloccare partite del genere è importante. Resiste alla pressione e innesca l’azione del raddoppio. Ormai è un centravanti arretrato fatto e finito.
Bonny (29’ st) 5,5 Si vede poco.
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
