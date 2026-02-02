Al termine della sessione invernale di calciomercato, che ha portato in dote al Sassuolo il riscatto di Ismael Koné e gli arrivi di Ulysses Garcia, Pedro Felipe e Darryl Bakola, l'amministratore delegato Giovanni Carnevali ha parlato ai microfoni di Sky Sport esprimendo la sua soddisfazione per quanto fatto in questa campagna acquisti. Partendo da una battuta sulle tempistiche delle operazioni: "Noi abbiamo lavorato un mese per prendere questi giocatori. Non siamo mica Inter, Juve o Milan: chi hanno preso loro?... Si chiama mercato di riparazione ma non abbiamo fatto solo mercato di riparazione ma abbiamo fatto operazioni nel lungo termine. In un mercato dove di trasferimenti ce ne sono stati pochi", ha affermato sorridento il dirigente emiliano.

Che poi, intervistato da Nicolò Schira, ha confermato come l'Inter si sia effettivamente interessata al difensore bosniaco Tarik Muharemovic: "Sì, hanno chiesto informazioni su di lui. Muharemovic è stato apprezzato e seguito da diversi club stranieri".