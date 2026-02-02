L'Inter domina a Cremona con il solito migliore in campo, il capitano Lautaro (7,5): "Pressa, distribuisce, segna. Una prestazione da attaccante totale. Classica incornata per l’1-0. Da un suo recupero nasce l’azione che porta al 2-0 di Zielinski".

L'argentino viene premiato dalla Gazzetta dello Sport nelle pagelle, come spesso accade. Bene anche Zielinski (7), non solo per il gol: "Gol meraviglioso, una sassata quasi nel sette, ancorché agevolata dall’incertezza di Audero. Regia pulita e razionale, Calhanoglu può guarire con calma". Anche Dimarco 7.

In difesa si nota Akanji (6,5): "Vardy, vecchia conoscenza nelle stagioni in Premier League, non ha più l’età e lui non gli concede niente. Neppure Djuric lo sposta di un centimetro. Statuario, in senso buono".

In risalita Sommer (6,5): "Decisivo nell’uscita su Vardy lanciato verso di lui in solitudine. Un po’ così la parata sul tiro di Bonazzoli, ma forse la traiettoria della palla era avvelenata".

Anche Bastoni (6,5) si distingue, al pari di Luis Henrique (6,5): "Convincente nei disimpegni, appoggia a Zielinski la palla del 2-0. Gli manca la sgasata dell’ala negli ultimi 20 metri, ma è affidabile, garantisce stabilità".

Sufficienti sucic, Esposito, Thuram, Mkhitaryan, Darmian e Bonny. Senza voto Diouf.

Le note negative sono Bisseck (5,5) e Frattesi (5,5): "È forse l’interista che più ha sofferto il passaggio da Inzaghi a Chivu. Non trova i tempi e i modi, e nell’unico inserimento riuscito alza la palla sopra la traversa. Fuori quadro".

Chivu 6,5: "Primo tempo quasi esemplare, se non fosse per un paio di sbagli difensivi. Ripresa un po’ così, forse segnata dallo stupore per il petardo che colpisce Audero".