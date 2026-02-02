A poco più di 2 ore dalla chiusura della finestra invernale di calciomercato, il mercato in entrata dell'Inter è da ritenersi ormai chiuso. Come raccontato su Youtube da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, l'Al-Ittihad ha formalmente inviato nel pomeriggio di oggi una email all'Inter, facendo sapere di non voler vendere il giocatore, almeno alle condizioni proposte dal club nerazzurro (prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni).

Resta da capire se sarà una pista percorribile anche in futuro. Confermato anche l'ultimo tentativo per Perisic con il Psv, il club olandese ha alzato ancora il muro anche a causa del poco tempo a disposizione per sostituire il croato.