Un'autentica magia, un colpo acrobatico nel cuore dell'area di rigore lariana tale da non lasciare scampo ad Astrid Gilardi e regalare all'Inter Women tre punti di piombo in casa del Como Women. La match winner di Meda Elisa Polli esprime la sua soddisfazione ai microfoni di Inter TV: "Questi tre punti ci permettono di continuare il nostro trend positivo, dobbiamo continuare con questo percorso e dare il 100%, siamo tutte importanti e sarà un mese impegnativo con tante gare, servirà il contributo di tutte noi. Oggi quello che contava erano i tre punti, la partita si era messa male ma siamo una squadra unita: nel secondo tempo abbiamo rimesso subito in carreggiata la partita, dobbiamo continuare a giocare così indipendentemente dalla partita e dalle avversarie".

L'attaccante toscana aggiunge: "Questa è la settima vittoria consecutiva considerando tutte le competizioni, ci siamo riprese dopo un inizio un po' negativo e adesso dobbiamo proseguire su questo percorso. Tutte le partite sono difficili, sia in campionato sia in Coppa Italia e tutte le squadre sono attrezzate: contro la Ternana dovremo scendere in campo come se fossimo ancora sullo 0-0 per cercare di ottenere la qualificazione alla semifinale e continuare a lottare per questo titolo".