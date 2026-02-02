Interpellato dall'ANSA, il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha offerto aggiornamenti sull'episodio del petardo lanciato da un sostenitore nerazzurro contro il portiere della Cremonese Emil Audero ieri allo Zini: "Siamo in stretto contatto con le Autorità competenti per le indagini sull’increscioso incidente di ieri sera a Cremona. Nel momento in cui saranno identificati tutti i responsabili, l’Inter provvederà ad esercitare la clausola di gradimento per impedire il loro ingresso a San Siro. Inoltre procederà nei loro confronti davanti all’autorità giudiziaria".