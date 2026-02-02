Oscar Damiani esprime a Radio Anch'io Lo Sport la propria opinione sul possibile addio di Frattesi, in realtà al momento scongiurato, al calcio italiano: "Mi dispiacerebbe perché è un ragazzo italiano e ne abbiamo talmente pochi in Italia... Però non è titolare e magari vuole andare a giocare".

"A me piace molto: si sa inserire, fa gol - afferma Damiani -. Credo sarebbe ancora utile all'Inter, ma sono dinamiche che solo lui e il suo agente possono decidere". Ad oggi la cessione sembra comunque lontana: l'Inter non ha trovato sostituti e quindi Frattesi dovrebbe restare a Milano nonostante l'offerta del Nottingham Forest.