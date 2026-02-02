A sette giorni di distanza dalla sfida di campionato contro l'Inter, il Sassuolo ha messo a segno un colpo di mercato nell'ultimo giorno della finestra invernale di calciomercato.

La squadra neroverde si è aggiudicata Pedro Felipe, difensore classe 2004 che ha all'attivo 16 presenze e 2 goal con la Juventus Next Gen in Serie C, oltre a 14 convocazioni in prima squadra.

Un'operazione chiusa sulla base del prestito con diritto di riscatto più una percentuale da versare al club bianconero in caso di un'eventuale cessione.