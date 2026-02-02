"Il fatto che l'Inter vinca con quelle della colonna di destra e un pezzo di quelle a sinistra è fondamentale perché sono molte di più le partite. Se vinci sempre contro le ultime dodici fai 72 punti, te ne bastano 10 nelle restanti 14 partite per lottare per il campionato". E' questa l'analisi di Riccardo Trevisani a Pressing dopo la vittoria dell'Inter in casa della Cremonese.

Nonostante la vetta consolidata, sono tante le critiche alla società per un mercato invernale che non è decollato. Trevisani fa però riferimento all'ottimo lavoro svolto in estate: "L'integrazione di Pio e Bonny è tanta roba. Sucic lo stesso. Sono state fatte tante operazioni buone, quasi tutte riuscite".