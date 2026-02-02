Viminale al lavoro dopo i fatti di ieri a Cremona durante Cremonese-Inter. Il petardo lanciato verso Emil Audero a inizio secondo tempo di Cremonese-Inter, proveniente dal settore ospiti, sarà oggetto di valutazione nella riunione odierna dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, solitamente in agenda il martedì ma anticipata a oggi vista la gravità dell'episodio. Un segnale, evidenzia la Gazzetta dello Sport, che anticipa persino la decisione del Giudice Sportivo (prevista mercoledì) che avrebbe probabilmente portato a una multa salata per l'Inter.

Nelle ultime due settimane i tifosi di Fiorentina, Roma, Napoli e Lazio erano stati puniti, per i loro comportamenti violenti, con il divieto di trasferta fino al termine della stagione. A conferma del pugno duro da parte del ministro degli Interni Matteo Piantedosi. Lui stesso ascolterà il parere dell'Osservatorio e poi prenderà la propria decisione sulla tifoseria nerazzurra. Attese novità in giornata.