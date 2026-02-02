Matteo Marchetti dirigerà Inter-Torino, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia, in programma mercoledì 4 febbraio all'U-Power Stadium di Monza (ore 21). Il fischietto della sezione di Ostia Lido si avvarrà della collaborazione di Mondin e Ceolin, con Bonacina quarto ufficiale. A Lissone, in sala VAR, ci sarà la coppia La Penna-Giua. 

