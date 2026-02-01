A poche ore dalla fine del mercato continuano a piovere indiscrezioni sulle difficoltà da parte dell'Inter di arrivare a Curtis Jones e di liberare di conseguenza Davide Frattesi. Per trasferirsi a Milano con la formula del prestito con diritto di riscatto, il centrocampista inglese dovrebbe prima firmare il rinnovo di contratto (in scadenza nel 2027) con i Reds. "Il Liverpool insiste: non ci sono piani per lasciare andare Curtis Jones, soprattutto considerando che finora non è stato raggiunto alcun accordo su un nuovo contratto - informa Fabrizio Romano su X -. Si prevede che rimarrà questo mese, mentre il trasferimento di Davide Frattesi al Nottingham Forest è in questa fase in stand-by".

Per la difesa invece, viste il complicato scenario legato a Denzel Dumfries, il Liverpool ha avviato una trattativa per Lutsharel Geertruida del Sunderland. Il tecnico Arne Slot lo conosce bene anche perché l'ha già allenato al Feyenoord.