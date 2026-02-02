Andrea Catellani, DS del Modena, ha parlato a ParlandoDiSport.it del mercato dei canarini, soffermandosi anche su Massolin: "Siamo molto contenti in entrata e in uscita, abbiamo raggiunto gli obiettivi prefissati. De Luca era il giocatore chiave per potenziare l'attacco e abbiamo sistemato anche il reparto dei portieri. Ambrosino ci dà caratteristiche mancanti. Massolin all'Inter? Sicuramente è stata un'operazione positiva per il club. E' un ragazzo sul quale abbiamo investito e ci riempie d'orgoglio cederlo all'Inter. Lui potrà confrontarsi in un ambiente così importante. Poterlo tenere fino a fine stagione è importante".